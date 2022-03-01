У Росії заборонили сайти, які писали про війну проти України

У Росії заборонили сайти, які писали про війну проти України

Скоро там залишаться тільки Соловйов та Скабеєва.

Генеральна прокуратура РФ висунула вимогу обмежити доступ до сайтів "Эхо Москвы" та "Дождя", які писали про війну Росії проти України. "Эхо Москвы" також відключили від ефіру.

Про це повідомляє один із сайтів.

У прокуратурі заявили, що ЗМІ заборонили в Росії у зв'язку з розміщенням "свідомо неправдивих відомостей щодо дій російських військовослужбовців у рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР".

Крім того, мер Москви Сергій Собянін на своєму сайті пожалівся, що міський бізнес "кошмарять".

"Сайти ресторанів, магазинів, готелів та інших підприємств, які не підтримали заклики на користь України, завалюють погрозами, фейками та скаргами. Керівників та власників підприємств кошмарять, загрожують розправою та вбивством", - написав він.

За словами Собяніна, більшість цього інформаційного потоку йде з-за кордону, ботами. На сайти організацій та установ йдуть безперервні ddos-атаки. Зі зламаних сайтів хакери транслюють гасла проти нашої країни та закликають виходити на вулиці. Телефонами громадян йде справжня психічна інформаційна атака.