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У Росії заборонили сайти, які писали про війну проти України

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У Росії заборонили сайти, які писали про війну проти України

Associated Press

Скоро там залишаться тільки Соловйов та Скабеєва.

Генеральна прокуратура РФ висунула вимогу обмежити доступ до сайтів "Эхо Москвы" та "Дождя", які писали про війну Росії проти України. "Эхо Москвы" також відключили від ефіру.

Про це повідомляє один із сайтів.

У прокуратурі заявили, що ЗМІ заборонили в Росії у зв'язку з розміщенням "свідомо неправдивих відомостей щодо дій російських військовослужбовців у рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР".

Крім того, мер Москви Сергій Собянін на своєму сайті пожалівся, що міський бізнес "кошмарять".

"Сайти ресторанів, магазинів, готелів та інших підприємств, які не підтримали заклики на користь України, завалюють погрозами, фейками та скаргами. Керівників та власників підприємств кошмарять, загрожують розправою та вбивством", - написав він.

За словами Собяніна, більшість цього інформаційного потоку йде з-за кордону, ботами. На сайти організацій та установ йдуть безперервні ddos-атаки. Зі зламаних сайтів хакери транслюють гасла проти нашої країни та закликають виходити на вулиці. Телефонами громадян йде справжня психічна інформаційна атака.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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