Зеленський уранці звернувся до громадян: "Українці демонструють справжній героїзм"

Росія другу добу продовжує обстрілювати Україну.
Уранці 25 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Він, зокрема, розповів про обстріли, які Росія здійснювала по всьому кордону України, а також у Києві.
"Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня! Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під російськими ударами однаково перебувають військові та цивільні. Мета цієї атаки - тиск. Тиск на вс, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую: не просто на владу - на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення в перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, тривають бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені", - сказав Зеленський.
Президент запевнив, що "сили протиповітряної оборони України захищають наше небо настільки, наскільки це можливо".
"Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, зокрема в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом. Бомбардування. Влучення у житловий будинок. Пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році", - наголосив Зеленський.
"Цим ранком ми захищаємо свою державу наодинці. Як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу", - сказав Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.