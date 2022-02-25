Зеленський уранці звернувся до громадян: "Українці демонструють справжній героїзм"

Росія другу добу продовжує обстрілювати Україну.

Уранці 25 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Він, зокрема, розповів про обстріли, які Росія здійснювала по всьому кордону України, а також у Києві.

"Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня! Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під російськими ударами однаково перебувають військові та цивільні. Мета цієї атаки - тиск. Тиск на вс, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую: не просто на владу - на всіх українців. І сьогодні ще більше, ніж учора. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення в перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, тривають бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що "сили протиповітряної оборони України захищають наше небо настільки, наскільки це можливо".

"Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, зокрема в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом. Бомбардування. Влучення у житловий будинок. Пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році", - наголосив Зеленський.

"Цим ранком ми захищаємо свою державу наодинці. Як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу", - сказав Зеленський.