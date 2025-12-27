Зеленський розповів, які гарантії безпеки Україна хоче отримати від США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені та зафіксовані в п’яти документах.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

«Для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. І це залежить, передусім, від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки Україні. Я знаю, що юридично зобов’язуючі залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати з нашим бажанням його рішення», — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, але Київ прагне отримати більший термін.

«Я думаю, що ми готові з цими документами, хоча є деякі технічні речі для подальшого обговорення», — сказав він.

Глава держави уточнив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до законодавчих органів.