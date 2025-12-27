- Дата публікації
Зеленський розповів, які гарантії безпеки Україна хоче отримати від США
Київ отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, що його країна буде учасником гарантій безпеки для України. Це відкриває можливість, щоб інші держави долучилися до цього.
Більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені та зафіксовані в п’яти документах.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
«Для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. І це залежить, передусім, від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки Україні. Я знаю, що юридично зобов’язуючі залежать і від президента Трампа, і від позиції Конгресу. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати з нашим бажанням його рішення», — сказав він.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, але Київ прагне отримати більший термін.
За його словами, більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені та закріплені в п’яти документах, хоча можливе додавання ще одного.
«Я думаю, що ми готові з цими документами, хоча є деякі технічні речі для подальшого обговорення», — сказав він.
Глава держави уточнив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до законодавчих органів.