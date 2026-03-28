Юнацька збірна України з футболу достроково вийшла на Євро-2026

Збірна України U-19 з футболу

Юнацька збірна України (U-19) достроково вийшла на Євро-2026 з футболу.

Сталося це за підсумками другого туру елітраунду відбору до чемпіонату Європи.

Завдяки тому, що суперники "синьо-жовтих" у групі Румунія та Північна Ірландія в очному матчі 2-го туру зіграли внічию (0:0), команда Дмитра Михайленка стала недосяжною для переслідувачів у турнірній таблиці.

В елітраунді відбору до Євро-2026 (U-19) збірна України перемогла Північну Ірландію (1:0) та розгромила Казахстан (3:0).

Після двох турів збірна України з 6 очками лідирує і має перевагу над Казахстаном, який з 3 балами йде другим, завдяки перемозі в очній зустрічі. Відтак навіть у разі поразки в матчі заключного туру проти Румунії (31 березня о 17:00), "синьо-жовті" все одно фінішують на першій сходинці.

Турнірна таблиця. Група 5

1. Україна — 6 очок, 4:0 (різниця голів)

2. Казахстан — 3 очки, 2:3

3. Північна Ірландія — 1 очко, 0:1

4. Румунія — 1 очко, 0:2

Для України це другий вихід на юніорське Євро за останні три роки. 2024-го українці дійшли до півфіналу, завдяки чому відібралися на молодіжний ЧС-2025 (U-20).

Україна U-19 стала першою збірною, яка вийшла на Євро-2026 з футболу через кваліфікацію. Окрім неї, там зіграє Уельс (господар турніру) та ще шість переможців груп елітраунду відбору.

Євро-2026 (U-19) відбудеться від 28 червня до 11 липня в Уельсі. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.

