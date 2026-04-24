Перемога над росіянкою: Україна здобула п'яте "золото" на Євро-2026 з боротьби

Ірина Коляденко / © Associated Press

Збірна України здобула п'яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби.

Ірина Коляденко тріумфувала у ваговій категорії до 65 кг. У фіналі українка перемогла нейтральну спортсменку з російським паспортом, віцечемпіонку світу Аліну Касабієву — 9:0.

Ірина вчетверте стала чемпіонкою Європи. За останні шість років вона здобула чотири "золота" та дві "бронзи" на Євро з боротьби.

Загалом у скарбничці збірної України вже десять медалей Євро-2026 з боротьби — п'ять золотих, одна срібна та чотири бронзові.

Медалі України на Євро-2026 з боротьби