Перемога над росіянкою: Україна здобула п'яте "золото" на Євро-2026 з боротьби

Ірина Коляденко стала чотириразовою чемпіонкою Європи з боротьби.

Максим Приходько
1 коментар
Ірина Коляденко

Ірина Коляденко / © Associated Press

Збірна України здобула п'яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби.

Ірина Коляденко тріумфувала у ваговій категорії до 65 кг. У фіналі українка перемогла нейтральну спортсменку з російським паспортом, віцечемпіонку світу Аліну Касабієву — 9:0.

Ірина вчетверте стала чемпіонкою Європи. За останні шість років вона здобула чотири "золота" та дві "бронзи" на Євро з боротьби.

Загалом у скарбничці збірної України вже десять медалей Євро-2026 з боротьби — п'ять золотих, одна срібна та чотири бронзові.

Медалі України на Євро-2026 з боротьби

  • "Золото": Оксана Лівач (50 кг), Марія Винник (59 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг), Марія Єфремова (53 кг), Ірина Коляденко (65 кг)

  • "Срібло": Лілія Маланчук (55 кг)

  • "Бронза": Ярослав Фільчаков (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Соломія Винник (57 кг)

Коментарі (1)
Сортувати:
lin183
21:36, 2026.04.24
Потужно🔥💪🏻
