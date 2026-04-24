- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Перемога над росіянкою: Україна здобула п'яте "золото" на Євро-2026 з боротьби
Ірина Коляденко стала чотириразовою чемпіонкою Європи з боротьби.
Збірна України здобула п'яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби.
Ірина Коляденко тріумфувала у ваговій категорії до 65 кг. У фіналі українка перемогла нейтральну спортсменку з російським паспортом, віцечемпіонку світу Аліну Касабієву — 9:0.
Ірина вчетверте стала чемпіонкою Європи. За останні шість років вона здобула чотири "золота" та дві "бронзи" на Євро з боротьби.
Загалом у скарбничці збірної України вже десять медалей Євро-2026 з боротьби — п'ять золотих, одна срібна та чотири бронзові.
Медалі України на Євро-2026 з боротьби
"Золото": Оксана Лівач (50 кг), Марія Винник (59 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг), Марія Єфремова (53 кг), Ірина Коляденко (65 кг)
"Срібло": Лілія Маланчук (55 кг)
"Бронза": Ярослав Фільчаков (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Соломія Винник (57 кг)