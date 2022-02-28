Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів

Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів

Також РФ позбавили права на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Збірні Росії та Білорусі усунуті від міжнародних хокейних турнірів. Причина - розв'язана Російською Федерацією війна проти України.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею (IIHF).

IIHF рішуче засудила використання військової сили та закликала використати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

Таким чином, Росія та Білорусь пропустять усі міжнародні хокейні змагання як мінімум до вересня. РФ не пустять на ЧС-2022 у Фінляндії, юніорський чемпіонат світу, молодіжний жіночий чемпіонат світу, а також перенесений молодіжний чемпіонат світу, який повинен відбутися в серпні.

Також у Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.

Раніше повідомлялося, що УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Крім того, УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: