Усе заради батька: Ломаченко відправив свої олімпійські медалі до Росії

Василь вирішив зробити своєму батькові несподіваний подарунок на день народження.

Український боксер Василь Ломаченко відзначився черговим скандальним вчинком.

Володар титулу WBO International в легкій вазі відправив свої золоті медалі з Олімпіад Пекіну-2008 та Лондона-2012 до російської Костроми для того, аби місцеві майстри виготовили з них натільний хрестик його батькові та тренеру - Анатолію Ломаченку.

Про виконання замовлення від українця російська фірма повідомила у себе в Instagram.

"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. Із них виконаний натільний хрест для найближчої і найдорожчої людини - батька!" - йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, що для виготовлення хрестика олімпійські медалі переплавляти не стали, а просто відпиляли з кожної по невеличкому шматочку.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Річардом Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Водночас Олександр Гвоздик заступився за свого близького друга, а колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко припустив, що Василю варто було святкувати перемогу з двома прапорами.

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