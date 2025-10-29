ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Визначився ще один чвертьфіналіст Кубка України з футболу

"Інгулець" мінімально обіграв "Вікторію".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інгулець"

"Інгулець" / © ФК Інгулець

"Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу підопічні Василя Кобінана виїзді мінімально обіграли сумську "Вікторію" з рахунком 1:0.

Автором єдиного і переможного гола "Інгульця" в цьому матчі на 51-й хвилині став Андрій Меленчук.

У першому таймі, на 15-й хвилині, "Вікторія" не реалізувала пенальті – Руслан Паламар пробив вище воріт.

Повне відео матчу "Вікторія" – "Інгулець"

"Інгулець" – четвертий клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу нинішнього розіграшу Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу турніру вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина" та київський "Локомотив".

Решта чвертьфіналістів визначаться за підсумками матчів, які відбудуться 29 і 30 жовтня.

Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie