Визначився ще один чвертьфіналіст Кубка України з футболу

"Інгулець" / © ФК Інгулець

Реклама

"Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу підопічні Василя Кобінана виїзді мінімально обіграли сумську "Вікторію" з рахунком 1:0 .

Автором єдиного і переможного гола "Інгульця" в цьому матчі на 51-й хвилині став Андрій Меленчук.

Реклама

У першому таймі, на 15-й хвилині, "Вікторія" не реалізувала пенальті – Руслан Паламар пробив вище воріт.

Повне відео матчу "Вікторія" – "Інгулець"

"Інгулець" – четвертий клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу нинішнього розіграшу Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу турніру вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина" та київський "Локомотив".

Решта чвертьфіналістів визначаться за підсумками матчів, які відбудуться 29 і 30 жовтня.

Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

Реклама

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".