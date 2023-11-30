Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками матчів, які відбулися в листопаді. Збірна України у ньому зберегла 22-ге місце.

Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.

У листопаді українська збірна провела лише один офіційний матч. Підопічні Сергія Реброва у заключному турі групового етапу відбору на Євро-2024 зіграли внічию з Італією (0:0) та не зуміли напряму вийти на континентальну першість.

Цей результат не вплинув на позицію "синьо-жовтих" у рейтингу ФІФА. Збірна України продовжує перебувати на 22-й сходинці, куди піднялася після жовтневих перемог над Північною Македонією та Мальтою. Серед представників УЄФА українська команда 12-та.

До слова, наступний суперник українців у плейоф відбору до Євро-2024 – збірна Боснії та Герцеговини – втратила одразу шість позицій і опустилася на 69-те місце.

А потенційні суперники "синьо-жовтих" у фіналі плейоф – Ісландія та Ізраїль – синхронно погіршили своє становище на чотири сходинки і тепер йдуть на 71-й і 75-й позиціях відповідно.

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Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Друге місце продовжує посідати Франція. На третю сходинку піднялася Англія, яка відкинула з топ-3 Бразилію.

Рейтинг збірних ФІФА на 30 листопада 2023 року (топ-10)

1. Аргентина – 1855,2 очка

2. Франція – 1845,44

3. Англія – 1800,05 (+1 позиція)

4. Бельгія – 1798,46 (+1)

5. Бразилія – 1784,09 (-2)

6. Нідерланди – 1745,48 (+1)

7. Португалія – 1745,06 (-1)

8. Іспанія – 1732,64

9. Італія – 1718,82

10. Хорватія – 1717,57

...

22. Україна – 1553,35

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧЄ-2024 Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня на полі суперника нашої команди. Якщо "синьо-жовті" виграють цей матч, то у фіналі 26 березня зійдуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія, де будуть уже номінальним господарем.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться вже прийдешньої суботи, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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