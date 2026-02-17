Летают ли иностранцы на F-16 в Украине: в Воздушных силах прокомментировали слухи

Истребитель F-16 / © Getty Images

Все боевые вылета на F-16 в Украине выполняют украинские летчики, а информация об участии иностранных пилотов – это неподтвержденные слухи.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

"Мы даже не стали сразу опровергать эти сообщения. Было интересно посмотреть на реакцию врага, который всегда видит здесь "большое количество иностранцев". Но хочу подчеркнуть: в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинские пилоты. Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задач самолеты могут оказываться под атакой нескольких ракет одновременно.

Ранее французское издание Intelligence Online сообщало, что якобы американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми F-16 в Украине. По их данным, для защиты воздушного пространства Киева и области была сформирована эскадрилья, которая якобы состоит из украинских и иностранных летчиков, борющихся с российскими крылатыми ракетами "Калибр", Х-101 и ударными беспилотниками.

Также напомним, что в Defense Express сообщили, что Украина обогнала США по некоторым аспектам применения F-16.