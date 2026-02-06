Российские военные / © Associated Press

Российские войска вынуждены преждевременно привлекать весенние резервы для штурмов на Славянском направлении. Наступление врага на Славянск может закончиться уже в апреле из-за нехватки денег и бойцов.

Такое мнение украинский военный Кирилл Сазонов высказал на своей Facebook-странице.

Сазонов оценил шансы оккупантов дойти до Славянска и спрогнозировал сроки истощения их наступательных возможностей.

«Уже сейчас в феврале они вынуждены перебрасывать на Славянское направление резервы с соседних участков фронта и то, что готовилось на весну. Поэтому до Славянска в апреле может уже и некому будет наступать. Расстояние на самом деле приличное. Гораздо дальше, чем от Гостомеля до Киева. Намек понятен?» — написал военный.

По его оценкам, России не хватит денег для планирования большого наступления на лето и осень.

«Можно, конечно, продвигаться по 500 метров в неделю, искать все новое мясо для штурмов, но деньги на войну уже заканчиваются. И планировать большое наступление на лето, а потом второе на осень — Кремлю уже не по карману», — считает Сазонов.

Напомним, в конце января в ВСУ сообщили, что для активизации наступления на Славянск и Краматорск Россия сосредоточила около 80 тыс. военных, усиливая логистику и перебрасывая резервы после отхода защитников от Северска. Разведка фиксирует подготовку подкреплений для новых штурмов.

Накануне военный 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов («Осман») сообщил о тяжелой ситуации на Северско-Лиманском направлении, поскольку россияне упорно пытаются захватить село Кривая Лука. Он предупредил, что в случае закрепления врага в этом населенном пункте, Славянск окажется под частичным огневым контролем, что критически усложнит передвижение по городу.