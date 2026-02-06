- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг оккупировал территорию на Харьковщине и продвинулся на трех направлениях — DeepState
Аналитики DeepState сообщают об оккупации населенного пункта на севере Харьковщины.
Российская армия захватила село Дегтярное в Харьковской области и расширила зону контроля в Сумской и Донецкой областях. Аналитики зафиксировали продвижение врага на четырех участках фронта.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Российские войска оккупировали Дегтярное (Харьковская область), а также продвинулись вблизи Грабовского (Сумская область), Милаевки (Курская область РФ) и Никифоровки (Донецкая область).
К слову, накануне в ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Староукраинки Запорожской области. Хотя вражеская ДРГ пыталась подойти к селу через сложный рельеф у реки Гайчур, украинские защитники полностью уничтожили группу, и населенный пункт остается под контролем Сил обороны.
Заметим, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Россия готовит масштабное наступление на апрель, пытаясь до этого времени найти слабые места в обороне ВСУ и накопить ресурсы. Приоритетной целью врага остается полный контроль над Донецкой и Луганской областями, после чего агрессор может нацелиться на Запорожскую и Херсонскую области. Кроме этого, в рамках вражеского плана по созданию «санитарной зоны», под угрозой могут оказаться приграничные районы Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и даже Днепропетровщины.