Российские военные / © Getty Images

Российская армия захватила село Дегтярное в Харьковской области и расширила зону контроля в Сумской и Донецкой областях. Аналитики зафиксировали продвижение врага на четырех участках фронта.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Российские войска оккупировали Дегтярное (Харьковская область), а также продвинулись вблизи Грабовского (Сумская область), Милаевки (Курская область РФ) и Никифоровки (Донецкая область).

К слову, накануне в ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Староукраинки Запорожской области. Хотя вражеская ДРГ пыталась подойти к селу через сложный рельеф у реки Гайчур, украинские защитники полностью уничтожили группу, и населенный пункт остается под контролем Сил обороны.

Заметим, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Россия готовит масштабное наступление на апрель, пытаясь до этого времени найти слабые места в обороне ВСУ и накопить ресурсы. Приоритетной целью врага остается полный контроль над Донецкой и Луганской областями, после чего агрессор может нацелиться на Запорожскую и Херсонскую области. Кроме этого, в рамках вражеского плана по созданию «санитарной зоны», под угрозой могут оказаться приграничные районы Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и даже Днепропетровщины.