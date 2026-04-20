В одной из областей Украины очень угрожающая ситуация: враг вклинивается, ведутся тяжелые бои

Наступление российской армии в Сумской области

Российские войска начали активные штурмы на разных отрезках фронта в Сумской области. Сейчас зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Об этом сообщили специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Очень угрожающая ситуация на Сумщине», — отметила журналистка.

По ее словам, накануне сообщалось, что сразу в отношении двух украинских бригад, которые держат разные участки фронта, активизировались штурмовые действия противника.

По состоянию на сейчас зафиксировано четыре вклинения оккупантов вдоль государственной границы. Российские войска продвигаются малыми группами как с востока, так и с севера.

Враг непрерывно применяет управляемые авиабомбы и артиллерию, не прекращая атак.

«Худшая ситуация, которая может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении«, — отметила Кириенко.

В то же время Коваленко сообщил, что в приграничных районах Сумской области сформировалась зона инфильтрации противника, где он пытается усилить штурмы, используя раннюю «зеленку» для скрытого продвижения.

«Бои сложные, прорыва врага вглубь по состоянию на сейчас нет», — подчеркнул руководитель ЦПД.

Он добавил, что украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы не позволить захватчикам расширить свое присутствие на Сумщине, в то же время враг несет значительные потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону на Сумщине, выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры для сдерживания врага.

16 апреля спикер ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что самая большая активность врага на Сумщине наблюдается в районах Грабовского и Миропольского, откуда гражданских уже эвакуировали. В то же время аналитики DeepState зафиксировали продвижение оккупантов также вблизи Новодмитровки и Степка.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили попытку российского прорыва на Сумщине с использованием нестандартной тактики: оккупанты пытались прокрасться через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.