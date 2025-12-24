Враг теряет ключевые мощности: ночные удары по складам и военным объектам

Украинский беспилотник / © скриншот с видео

Реклама

В ночь на 24 декабря Силы обороны Украины в рамках системной работы по снижению военно-экономического потенциала России нанесли серию успешных ударов по ключевым объектам противника на территории РФ и временно оккупированным регионам Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В частности, в городе Ефремов Тульской области были поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука". Предприятие специализируется на производстве компонентов для пластических взрывчатых веществ и жесткого ракетного горючего. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Реклама

Кроме того, удар получил место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного на временно оккупированной территории Крыма. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

В рамках действий по нарушению логистического обеспечения врага также поражен состав материально-технических средств полкового уровня в городе Довжанск Луганской области, который находится под оккупацией.

Кроме того, зафиксировано попадание по объектам противовоздушной обороны и районам сосредоточения живой силы российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины. Результаты поражений продолжают уточняться.

В Силах обороны отмечают, что совместная боевая работа всех составляющих обороны Украины по важным военным целям и объектам военно-промышленного комплекса РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Реклама

Также ранее сообщалось, что дроны атаковали Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар.