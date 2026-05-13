ВСУ испепелили сотни оккупантов и 50 артисистем: Генштаб обновил вражеские потери

Российская армия продолжает нести критические потери в технике и живой силе. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили более 1100 захватчиков и десятки единиц вражеской артиллерии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 13 мая 2026 года

Общие боевые потери российской армии от начала полномасштабного вторжения по 13 мая 2026 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 344 180 (+1 130) человек

танков — 11 928 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 554 (+1) ед.

артиллерийских систем — 41 985 (+50) ед.

РСЗО — 1 786 (+1) ед.

средств ПВО — 1 376 (+3) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 352 (+0) ед.

наземных роботизированных комплексов — 1 375 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 287 359 (+1 853) ед.

крылатых ракет — 4 585 (+0) ед.

кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 96 142 (+287) ед.

специальной техники — 4 181 (+2) ед.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тыс. человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальних ударов и готовит массовое внедрение роботов на фронте. ВСУ держат оборону, планируя дальнейшее наращивание темпов уничтожения врага.

