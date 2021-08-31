День знаний в Вашингтоне: риски и ожидания от встречи Зеленского с Байденом

Президент Украины уже прибыл в США. Во вторник вечером, 31 августа, он встретится с министром обороны Ллойдом Остином.

Первый раз в первый класс. Именно так можно описать долгожданную встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом в среду, 1 сентября. Визит украинского президента в Вашингтон переносился три раза. Последний — в воскресенье, 29 августа: по просьбе американской стороны встречу сдвинули с 31 августа на 1 сентября.

Фон для переговоров не радужный.

Во-первых, визит Зеленского приходится на летние каникулы Конгресса. Поэтому ни с республиканцами, ни с демократами, которые могли бы повлиять на позицию администрации к примеру по "Северному потоку-2" украинская делегация не сможет.

Во-вторых, внимание Соединенных Штатов приковано к последствиям разрушительного урагана "Ида" и Афганистану. Именно в среду, 31 августа, истек дедлайн вывода американских войск.

После терактов в Кабуле, где погибло 13 американских военнослужащих, рейтинг одобрения Байдена упал до 47% (с 54% в начале июня). Но, как ни странно, Киев должен использовать это в свою пользу. Чем станет визит Зеленского в Вашингтон: "холодным душем" или светом в конце тоннеля?

ТСН.ua собрал и проанализировал три самых важных темы переговоров украинского и американского президентов.

Россия

У Джо Байдена нет личных сантиментов к Владимиру Путину, хорошо понимая, что Кремль пытается обнулить историю. Вместе с тем действующая американская администрация рассматривает коррупцию как угрозу национальной безопасности Украины, выдвигая Киеву требования по реформированию и борьбе с олигархами. Чего не скажешь о Путине — саммит с ним в Женеве был безусловным, хотя говорить о демократии или отсутствии коррупции в России просто смешно.

На первый взгляд Джо Байден пришел к власти на фоне сокрушительной критики Дональда Трампа. Но шаги действующего американского президента говорят скорее о продолжении политики предшественника. Прежде всего по еще большему изоляционизму. А иметь дело Вашингтон будет только с теми, кто может быть полезным. Например, саммит с Путиным в Женеве был в том числе попыткой сыграть против Китая. Да и сделка с Германией по "Северному потоку-2" — это тоже попытка сыграть против Поднебесной.

Что может предложить Украина? Похоже, на Банковой крайне мало размышляли над этим вопросом. Еще в феврале в интервью одному из американских изданий Зеленский задал Байдену риторический вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? Накануне июльского саммита Альянса в Брюсселе, Киев сознательно повысил ставки, требуя от Альянса сказать "да" или "нет" предоставлению Украине ПДЧ. Позже руководство фракции "Слуга народа" в Верховной Раде сделало несколько провокационных заявлений о ядерном оружии, которым Украина могла бы шантажировать мир, и возможном сближении с Китаем.

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Все это бросает тень на атмосферу первой встречи Зеленского с Байденом. У Украины нет настоящих историй успеха в Соединенных Штатах: безопасностных, политических или экономических. Например, политической историей успеха могло бы стать приглашение Зеленского в декабре на онлайн-саммит мировых демократий и возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США (заседаний не было уже три года).

Что касается экономического сотрудничества, "Энергоатом" и Westinghouse electric уже подписали меморандум (но не соглашение) о совместном строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС на $30 млрд. Еще одной экономической историей успеха может стать совместный консорциум по управлению украинской ГТС. По информации ТСН.ua в американских и немецких дипломатических кругах, Вашингтон и Берлин готовы инвестировать в строительство инфраструктуры для поставок альтернативных источников энергии (в частности водорода).

НАТО. Удачным дипломатическим шагом Киева было предложение размещения в Украине афганских беженцев. И украинских военных, которые провели ряд удачных операций по эвакуации в аэропорту Кабула, особо отметил Вашингтон.

В июне Джо Байден принимал в Белом доме бывшего президента Афганистана Ашраф Гани. А уже через два месяца власть в стране захватили талибы, а США спешно эвакуировали из Афганистана свои войска, американцев и афганцев, которые с ними сотрудничали с имиджевыми, финансовыми (за 20 лет войны США потратили более $2 трлн) и человеческими потерями (более 2500 тыс. убитых).

"Пожар" в Афганистане только разгорелся. Весь мир уже говорит, что лучше помогать странам, которые на самом деле этого хотят, экспортировать демократию туда, где она действительно приживется. И, как ни странно, у Зеленского есть уникальный шанс донести до Байдена, что лучше помогать Украине, которая никогда не станет еще одной мировой проблемой. Именно такие истории успеха могут сыграть нам на руку в "медальном зачете" получения ПДЧ и даже вступления в НАТО.

Гарантии безопасности. По словам Владимира Зеленского, во время визита в Вашингтон Украина планирует подписать три оборонных соглашения. Но вряд ли там будут прямые гарантии безопасности, а уж тем более статус основного союзника США вне НАТО. Да и пример Афганистана, который имеет этот статус, наглядно доказывает, что он не спасает.

То есть, вряд ли Украина станет под военный "зонтик" США. Речь скорее о рамочном оборонительном соглашении — "Будапешта-2" не будет. Действующая американская администрация отвергла любые весомые предложения Киева. Но на увеличение финансовой военной помощи и совместных тренировок мы рассчитывать можем.

Санкции против России. США заинтересованы в усилении обороноспособности Европы. Особенно после достройки "Северного потока-2". В статье "Сейчас или никогда. Байден должен остановить любимый трубопровод Путина" The New York Times пишет, что встреча в Белом доме с Байденом — последняя возможность Зеленского остановить "Северный поток-2". Но надежд мало — российско-немецкая труба уже свершившийся факт.

Но это не значит, что надо сидеть, сложа руки. Украина должна требовать усиления санкций против Кремля. В Берлине и Париже могут сколько угодно говорить, что в ЕС нет консенсуса. Но повод более чем весомый: незаконная паспортизация в оккупированном Донбассе и участие украинцев с российскими паспортами в голосовании на выборах в Госдуму.

Нормандский формат+. Как бы ни хотели на Банковой, вряд ли стоит рассчитывать на прямое участие США в нормандском формате. Да, незаконная паспортизация — это нарушение Минских договоренностей. Да, можно сколько угодно говорить о необходимости нового формата и механизма урегулирования.

Но еще при президентстве Барака Обамы в Белом доме считали, что война на Донбассе — это проблема Европы, именно европейские лидеры должны этим заниматься. С начала российской агрессии прошло семь лет, а позиция Вашингтона не изменилась. Поэтому максимум, на что может рассчитывать Украина, — это назначение нового спецпредставителя Госдепа.

Реформы

Украина получила $2,4 млрд от МВФ. Казалось бы, при чем здесь это? Дело в том, что получили мы эти деньги не за успешно проведенные реформы. Этот транш был частью распределения $650 млрд между странами-членами в качестве пост-ковидной помощи. Украинский премьер Денис Шмыгаль уже хочет направить часть этих средств на соцвыплаты.

Ничего плохого в помощи людям нет. Повышения пенсий и зарплат ждет каждый. Но на фоне заявлений Зеленского о неповышении и даже снижении тарифов на газ и электроэнергию, выглядит так, что украинская власть все больше затягивает на своей шее петлю популизма. И не в последнюю очередь это связано с желанием Зеленского баллотироваться на второй срок.

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Но США, крупнейшему донору МВФ, политические амбиции действующего украинского президента интересуют меньше всего. В плане реформ Украина никак не продвинулась. Об этом красноречиво свидетельствует отсутствие транша МВФ по программе stand by. А повышение тарифов - одно из условий Фонда. Поэтому Байден может справедливо спросить Зеленского: почему мы должны помогать стране, которая не помогает сама себе?

Коррупция

Еще до саммита НАТО в Брюсселе Энтони Блинкен четко очертил, с чем украинский президент должен приехать в Белый дом — с новым законом об СБУ (который является нашим обязательствам перед НАТО), результатами в борьбе с коррупцией (настоящая имплементация антикоррупционных законов), судебной и реформой корпоративного управления (сюда же входит и "Нафтогаз" — Авт.).

"Принятие законодательства по борьбе с коррупцией (так называемый закон об олигархах — Авт.) — это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. это направит мощный сигнал, что это не только слова на куске бумаги, а они чего-то стоят", — довольно откровенно сказал Энтони Блинкен.

Все это до сих пор не выполнено. И именно об этом Байден обязательно спросит у Зеленского в Белом доме.

Новости мира: каким было непубличное утро украинской делегации в Вашингтоне

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