Елена Кравец приехала на Рождество к 86-летнему отцу и вместе с ним обратилась к украинцам
Семья поздравила всех с наступающим праздником.
Праздничные дни телеведущая и актриса Елена Кравец провела в семейном кругу.
Так, звезда приехала в родной Кривой Рог, чтобы встретить Рождество рядом с самым родным человеком — своим 86-летним отцом Юрием Викторовичем. В своем фотоблоге Елена появилась вместе с папой возле родительского дома. Улыбающиеся и трогательные, они записали совместное поздравление для украинцев. В конце ведущая нежно обняла и поцеловала отца, поблагодарив его за любовь и поддержку, которые испытывает на протяжении всей жизни.
«Я здесь с моим папой. Приехала на Рождество в родной город — Кривой Рог. Мы хотим поздравить вас с праздником и пожелать, чтобы там, где вы сейчас есть, было тепло, светло, тихо, мирно, уютно и вкусно. Добра вам, счастья и самое главное — мира. С праздником! И спасибо всем, кто был со мной весь этот год», — искренне обратилась Кравец.
В комментариях актрису и ее папу тоже ждало немало теплых слов в ответ:
Леночка, взаимно, обнимаю вас
И вас и вашу семью с праздником
Обнимите вашего папу за нас
