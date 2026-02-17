Известный украинский продюсер после смерти Роберта Дюваля вспомнил его конфуз на первой встрече

Александр Роднянский и Роберт Дюваль / © instagram.com/alexander.rodnyansky

Украинский продюсер Александр Роднянский после известия о смерти голливудской легенды Роберта Дюваля поделился неожиданным воспоминанием об их первом знакомстве.

Как известно, звезда «Крестного отца» ушел из жизни 15 февраля в возрасте 95 лет. В своем Instagram Роднянский вспомнил забавный, но в то же время шокирующий момент, который произошел на съемочной площадке ленты «Машина Джейн Мэнсфилд» режиссера Билли Боба Торнтона. В фильме также снимался британский актер Джон Херт.

Продюсер рассказал, что прилетел в Атланту, США, с опозданием и из аэропорта отправился на локацию, где как раз снимали сцену с Дювалем и Хертом. После нескольких удачных дублей Дюваль вдруг решительно направился прямо к нему и выкрикнул нецензурную брань на русском языке, которая состояла из трех слов.

«Вдруг Дюваль поворачивается и решительно направляется прямо ко мне. Подходит быстро и громко, почти без акцента, произносит: "П…ц, н…й, б…ть!". Мою реакцию можете представить. Коллеги, которые стояли рядом, признавались, что ни до того, ни после не видели на моем лице такого искреннего удивления», — признался Роднянский.

Впоследствии выяснилось, что именно такой была шутка оператора Барри Марковица, который убедил Дюваля, что якобы сказанные фразы означают «добро пожаловать, рад знакомству». Несмотря на курьезное начало знакомства, между продюсером и актером на самом деле завязалось теплое общение.

«Потом было много теплых разговоров, случайных и неслучайных встреч, множество стейков, которые Дюваль обожал готовить собственноручно, историй о танго — его любви всей жизни, том самом танго, благодаря которому он встретил свою жену Люсиль», — почтил память актера продюсер.

