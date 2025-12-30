НБУ выпустил новую монету номиналом 20 грн: как она выглядит

Национальный банк Украины / © УНИАН

Национальный банк Украины представил новую памятную золотую монету номиналом в 20 грн, посвященную Архистратигу Михаилу. Дизайн сочетает классический религиозный образ с современными символами обороны, в частности паттерном «пиксель» и силуэтами бойцов ВСУ.

Об этом сообщил НБУ.

«Традиционно завершаем очередной нумизматический год выпуском памятной монеты, посвященной Архистратигу Михаилу», — говорится в заявлении Нацбанка.

Во время полномасштабного вторжения образ Архангела Михаила приобрел особую популярность в Украине, прежде всего среди воинов — как мужчин, так и женщин. Этому способствует вера в него как в небесного покровителя всех, кто становится на защиту правды и справедливости.

Поэтому в этом году НБУ снова выпускает памятную монету, которая так понравилась украинцам, но теперь — в золоте.

Монета имеет номинал 20 грн и изготовлена из золота 900 пробы.

Лицевую сторону монеты украшает лавровый венок победы, размещенный на фоне легендарного украинского «пикселя» (ММ-14). На обороте же центральную фигуру Архистратига Михаила окружают современные образы украинского сопротивления: силуэты бойцов ВСУ, вертолеты и противотанковые ежи. Завершает художественную композицию отчеканенная шрифтом Василия Чебаника цитата Тараса Шевченко из поэмы «Гайдамаки» о силе небесного заступника: «…за нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила».

Памятная монета «Архистратиг Михаил» / © НБУ

Тираж монеты составит до 10 тыс. единиц. Приобрести ее можно будет с января 2026 года в Интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

