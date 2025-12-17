- Дата публикации
Некоторым украинцам урежут пенсии с 1 января 2026 года: кому уменьшат выплаты
В 2026 году некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с ограничением размера ежемесячных выплат. Это касается только тех, чья пенсия превышает установленный законом максимальный лимит.
С 1 января 2026 года правительство вводит ограничения для отдельных категорий пенсионеров, выплаты которых превышают установленную законом сумму.
Как уточнили в Пенсионном фонде, сокращения будут касаться только той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2026 году эта сумма составит 25 950 гривен).
Таким образом, будут действовать следующие правила:
10-11 прожиточных минимумов — 50% от избытка
11–13 прожиточных минимумов — 40%
13–17 прожиточных минимумов — 30%
17-21 прожиточный минимум — 20%
свыше 21 прожиточного минимума — 10%
В то же время, основная сумма пенсии будет оставаться без изменений, а уменьшение будет касаться только той части, которая превышает установленный порог.
