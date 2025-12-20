- Дата публикации
Позировали напротив елки: королевская семья Норвегии поделилась рождественским фото
Король Харальд, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус появились все вместе во время рождественской фотосессии, которая состоялась в Красном зале Королевского дворца в Осло.
Семья позировала для фото с улыбками и напротив огромной и красивой елки украшенной шариками и красными бантиками. Центральной фигурой, конечно же, была королевская пара — королева Соня в молочном платье, в сочетании с красным ожерельем и маленькой брошью с рождественскими колокольчиками. Метте-Марит выбрала темно-синюю блузу и светлую юбку, а король и кронпринц носили узорчатые красные галстуки. Таким образом, норвежские цвета были хорошо представлены в их образах.
Также можно заметить интересную деталь, которую себе не позволяют принц Уильям и принцесса Кейт — кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит держались за руки. Это был милый и трогательный жест, ведь это фото семья опубликовала в тот же день, когда появилась информация, что кронпринцесса Метте-Марит готовится к операции по пересадке легких, которая обусловлена ее давней болезнью.