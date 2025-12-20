Позировали напротив елки: королевская семья Норвегии поделилась рождественским фото

Королевская семья Норвегии / © Associated Press

Семья позировала для фото с улыбками и напротив огромной и красивой елки украшенной шариками и красными бантиками. Центральной фигурой, конечно же, была королевская пара — королева Соня в молочном платье, в сочетании с красным ожерельем и маленькой брошью с рождественскими колокольчиками. Метте-Марит выбрала темно-синюю блузу и светлую юбку, а король и кронпринц носили узорчатые красные галстуки. Таким образом, норвежские цвета были хорошо представлены в их образах.

Также можно заметить интересную деталь, которую себе не позволяют принц Уильям и принцесса Кейт — кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит держались за руки. Это был милый и трогательный жест, ведь это фото семья опубликовала в тот же день, когда появилась информация, что кронпринцесса Метте-Марит готовится к операции по пересадке легких, которая обусловлена ее давней болезнью.