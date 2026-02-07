В кабинете у принца Гарри: сын короля Чарльза хранит особенно сентиментальные подарки от украинских военных

Принц Гарри / © Associated Press

В ролике Меган неожиданно появилась в кабинете 41-летнего Гарри в их доме в Монтесито, где он сидел босиком за своим столом. Герцогиня принесла ему плитку шоколада из последней коллаборации ее бренда As ever с люксовым производителем шоколада Compartés.

«Белый шоколад? Пожалуйста», — прокомментировала Меган, на что Гарри ответил: «Спасибо, люблю тебя», — говорится в видео.

Меган опубликовала видео из кабинета принца Гарри в их доме в Монтесито / © Instagram Меган Маркл

В видео поклонникам удалось взглянуть на обстановку в офисе Гарри, где есть несколько предметов, имеющих для него сентиментальную ценность. Особенно в глаза бросилась витрина, в которой, судя по всему, выставлена ​​коллекция военных шевронов, в том числе и тех, которые принцу подарили украинские военные во время его визита в Украину.

Также известно, что шевроны были подарены принцу украинской командой с Игр Invictus — международного турнира по адаптивным видам спорта для ветеранов и военнослужащих, основанного Гарри, ветераном британской армии, в 2014 году.

Принц Гарри и его коллекция шевронов / © Instagram Меган Маркл

Напомним, в сентябре 2025 года младший сын короля Чарльза посетил с визитом Киев, а в апреле того же года побывал во Львове в реабилитационном центре для военных и гражданских лиц Superhumans Center.