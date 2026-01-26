Бекхэмы будут в шоке: сын Дэвида и Виктории планирует идти по стопам принца Гарри

Бруклин Бекхэм / © Associated Press

Как сообщают приближенные источники, Бруклин Бекхэм рассматривает возможность написания откровенной книги похожей на ту, которую в январе 2023 года издал британский принц Гарри.

Бруклин вызвал большой резонанс, когда в длинном заявлении, опубликованном на шести страницах в его Instagram Stories, выразил свои чувства к семье, пояснив, что стало причиной их ссоры.

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Associated Press

По данным Daily Mail сделка с книгой «уже в стадии рассмотрения».

«Он видел, насколько хорошо книга принесла Гарри прибыль (сын короля Чарльза, напомним, заработал на книге 22 миллиона долларов). Тот же издатель. Та же идея — наконец-то рассказать правду. Это не совпадение», — рассказывает источник.

Напомним, книга «Запасной» принца Гарри, выпущенная издательством Penguin Random House, разошлась тиражом более 467 000 экземпляров в первую неделю продаж в Великобритании и стала самым быстро продаваемым научно-популярным изданием в истории.

Мемуары принца Гарри «Запасной» / © Associated Press

Говорят, что Дэвид и Виктория осознают, что поставлено на карту, поскольку видели, как разгорелся конфликт между Гарри и его семьей.