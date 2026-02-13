Беременная вторым ребенком Элли Голдинг вышла на красную дорожку BAFTA

Элли Голдинг / © Getty Images

Певица Элли Голдинг, которая сейчас беременна вторым ребенком, посетила мероприятие BAFTA Invest in Talent Gala в Лондоне, а также выступила перед публикой. Звезда продемонстрировала на красной дорожке лаконичное платье нюдового оттенка в бельевом стиле.

Платье Элли состояло из двух слоев — шелкового нижнего платья с кружевом на подоле и лифе, а также верхнего сетчатого платья с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд певица дополнила набором украшений с бриллиантами и сатиновыми туфлями-лодочками с декором в виде рюшей.

Элли Голдинг / © Getty Images

Также наряд подчеркивал живот Элли, которая уже на последних сроках беременности. Напомним, что поп-певица объявила, что ждет второго ребенка, на церемонии Pandora Fashion Awards 2025. Забеременела она от своего 28-летнего бойфренда Бо Минниера.

Ранее Элли была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе 2019 году говорили все, ведь она была не хуже чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.