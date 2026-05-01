В кожаных штанах и на высоких каблуках: Елена-Кристина Лебедь с женихом-экс-вице-премьером на кинособытии в Киеве
Ведущая с любимым побывала на премьере культовой ленты "Монти Пайтон и Священный Грааль".
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь и ее жених, бывший вице-премьер-министр и нынешний вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко посетили премьеру культового британского фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», которая состоялась в кинотеатре «Жовтень».
Елена-Кристина предстала на ивенте в стильном аутфите. На ней был черный верх с акцентным лифом, бретельками и длинными рукавами, который она скомбинировала с красными кожаными брюками-клеш и красными замшевыми туфлями на высоких платформах и каблуках.
На плечи Лебедь накинула светлый бомбер. У ведущей была стильная укладка и макияж со стрелками.
Павел Розенко надел красно-желто-синюю куртку, черное худи, синие джинсы и завершил лук кроссовками.
О фильме:
"Монти Пайтон и Священный Грааль" — это дебютная полнометражная работа британского комедийного коллектива «Монти Пайтон», которая вышла в 1975 году и открыла им путь в большое кино. В основе сюжета — вариация на тему легенд о короле Артуре. Вместе с рыцарями Круглого стола он отправляется на поиски Священного Грааля, однако их путешествие быстро превращается в череду абсурдных приключений. Герои сталкиваются с опасностями и испытаниями, нарушающими любые законы логики: от, казалось бы, невинного, но агрессивного кролика до загадок без правильных ответов
Ленту озвучили украинские комики и комикесы. Фильм можно увидеть в кинотеатрах Украины.