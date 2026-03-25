- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезды на ивенте к фильму "Дьявол носит Прада 2": Мария Бурмака в голубом пальто, Елена Филонова – в джинсовой юбке
На Украинской неделе моды состоялась презентация к сиквелу культовой ленты.
Певица Мария Бурмака и телеведущая Елена Филонова посетили презентацию, посвященную фильму "Дьявол носит Прада 2", которая состоялась в рамках Ukrainian Fashion Week в Мыстецком арсенале. Уже 30 апреля долгожданное продолжение культовой истории о мире моды, амбиций и безупречного стиля появится на больших экранах в украинских кинотеатрах.
Мария Бурмака появилась на ивенте в голубом твидовом пальто, черном джемпере и черных широких брюках, которые скомбинировала со светлыми кедами.
Елена Филонова предстала в коричневом бомбере, белом мохеровом лонгсливе и джинсовой юбке миди с разрезом спереди и с серебряным поясом-цепочкой с пряжкой в виде бабочки. Аутфит она дополнила большой коричневой сумкой с крокодиловым тиснением и светло-лавандовыми высокими сапогами.
На ивенте также побывали соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, танцовщица Наталья Татаринцева, участницы реалити-шоу "Холостяка-14" Диана Зотова и Яна Андриенко, гимнаст Олег Верняев, актрисы Виктория Билан, Вероника Мишаева-Яковлева и Юлия Буйновская, актер Сергей Волосовец и другие.
Во время события кинодистрибьюторская компания "Киномания" объявила, что к украинскому дубляжу фильма присоединятся украинские дизайнеры, в частности, основательница и дизайнер бренда the COAT Екатерина Сильченко.
О фильме:
В ленте Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи почти через двадцать лет возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные кабинеты издания "Подиум". В сиквеле, ставшем определяющим для целого поколения, снова воссоединяются режиссер Дэвид Франкель и сценарист Алин Брош Маккенна, а также появляется целый ряд новых ярких персонажей.