Математика или письменность: что люди изобрели первым

Наши предки умели считать и понимали сложную геометрию за тысячи лет до того, как научились писать.

Принято считать, что математика и письменность развивались параллельно, когда у старых цивилизаций появилась необходимость вести учет продуктов. Однако новое исследование доказывает: абстрактное математическое мышление появилось гораздо раньше — еще до того, как человек вывел первую букву.

О революционных выводах археологов пишет IFLScience.

Ключом к открытию стали не глиняные таблички с расчетами, а обычные узоры на старинной посуде. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что декоративные цветы на керамике Халафской культуры, которая существовала в Северной Месопотамии между 6100 и 5100 годами до нашей эры, — это не просто украшение, а свидетельство глубоких арифметических знаний.

Следует заметить, что свою керамику эти люди создавали:

около 8 000 лет назад .

за 2500 лет до изобретения письменности шумерами (около 3500 г. до н.э.).

за 3 500 лет до строительства египетских пирамид .

Геометрия в цветах

Ученые проанализировали около 400 фрагментов расписанной керамики, датированной 6200-5500 годами до нашей эры. На посуде были изображены цветочные мотивы, и исследователи заметили странную закономерность: количество лепестков в соцветиях всегда соответствовало геометрической прогрессии.

Художники неолита рисовали цветы исключительно с 4, 8, 16 или 32 лепестками . В одном сложном узоре было даже 64 элемента.

«Эти числа не случайны. Они четко отражают глубокие знания в области симметрии и способности разделять круг на симметричные части», — говорится в исследовании.

Считали за 2000 лет до письма

Это открытие означает, что математическое мышление опередило появление письменности не менее двух тысяч лет. Для сравнения: шумеры и вавилоняне, жившие на этой же территории позже (около 5300–2500 лет назад) и известные своей шестидесятичной системой счисления, изобрели письмо значительно позже, чем халафские мастера начали «играть» с числами на горшках.

Сара Крулвич, соавтор исследования, объясняет: «Люди визуализировали разделение, последовательность и баланс через свое искусство. Это показывает, что комплексное абстрактное мышление уже присутствовало в общинах неолита».

Интересно, что изображенные растения не были сельскохозяйственными культурами – их рисовали не для инструкций, а ради эстетики. Это был первый момент в истории, когда человек начал использовать математические принципы (симметрию и разделение) для создания красоты, что свидетельствует о колоссальном когнитивном скачке наших предков.

