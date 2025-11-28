Какая длина волос старит, а какая омолаживает на десяток лет: советы стилистов для женщин за 50

Какие стрижки прибавляют возраста / © Mixnews

После 50 лет женщинам хочется иметь стильный и одновременно естественный вид, не тратя много времени на укладку. И именно длина волос играет ключевую роль в том, как будет выглядеть лицо — свежим или уставшим. Стилисты рассказали, какая длина волос придает возраста, а какая, наоборот, омолаживает и делает общий образ безупречным.

Какая длина волос придает возраста после 50

Длинные волосы ниже лопаток. Эксперты отмечают, что слишком длинные пряди подчеркивают возрастные изменения — обвисание овала, тонкость волос, неоднородную текстуру. Такие локоны создают чувство уставшего образа.

Каре одной длины. Идеально ровный срез без объема у корня визуально делает лицо более широким и подчеркивает все его недостатки. Такая форма может прибавить с десяток лишних лет. Почему старит: создает плоскую форму головы; не скрывает возрастных изменений в нижней части лица; имеет слишком строгий вид.

Какая длина волос омолаживает на 10 лет

Какие стрижки следует делать после 50 / © Фото из открытых источников

Средняя длина. Самый безопасный и универсальный вариант. Пряди хорошо двигаются во время ходьбы, создают легкость и не отягощают черты лица. Такие прически будут добавлять мягкости образу и создавать легкие волны для объема. Также они подходят абсолютно всем, поэтому это идеальный вариант для тех, кто хочет омолодиться.

Удлиненный боб. Это главная омолаживающая стрижка для женщин 50+. Она делает образ ухоженным, придает объем и скрывает возрастные изменения на лице. Преимущества удлиненного боба: маскирует неидеальный овал лица, визуально подтягивает черты, выглядит современно и дорого.

