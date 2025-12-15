Как мыть пол, чтобы не был липким / © pexels.com

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда после длительного мытья на полу остается липкий слой. Он не только создает дискомфорт при хождении, но и быстро притягивает пыль и грязь. Чтобы избежать этого, следует знать правильный способ мытья полов, позволяющий поддерживать чистоту надолго.

Подготовка средства для мытья полов

Для эффективной уборки используйте теплую воду, но не чистую — добавьте в нее 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Тщательно перемешайте раствор до полной однородности, чтобы крахмал не оставался комочками и не оседал на поверхности.

Мойте пол обычным способом, заменяя обычное моющее средство на этот рецепт. Важно также подобрать подходящую тряпку: для паркета лучше всего подходит хорошо впитывающая влагу, а для плитки — та, которая собирает мелкие частицы пыли. Каждая хозяйка должна иметь свой набор инструментов для уборки.

Почему работает кукурузный крахмал

Крахмал образует на поверхности тонкую, невидимую пленку, которая предотвращает появление липкости после мытья. Он впитывает остатки влаги и пыли, благодаря чему пол дольше остается чистым и гладким, а мусор к нему просто не прилипает.

Этот простой лайфхак позволяет поддерживать идеальную чистоту пола без лишних усилий и химии.