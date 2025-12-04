Рождественская елка может убить вашего кота: эксперты рассказали, как уберечь любимца

Рождественская елка — опасность для котов / © Pexels

Специалисты по уходу за животными предостерегают: праздничная елка, которую мы традиционно ставим дома в декабре, может быть опасной для кошек. Речь идет как о настоящих, так и об искусственных деревьях — и владельцам советуют заблаговременно позаботиться о безопасности.

Об этом сообщило издание Express.

Коты обычно активно интересуются всем ярким и блестящим, а значит — стремятся залезть на елку, сорвать игрушку или поиграть с мишурой. Именно эти действия могут превратить праздничную декорацию в источник травм или отравлений.

Больше всего рисков связано с настоящими деревьями. Хвойные породы производят масла, которые могут раздражать рот и желудок животного. Кроме того, осыпанные иголки способны поранить слизистую, если кот их проглотит. Владельцам елок в горшках советуют отказаться от использования удобрений и подкормок — многие из них являются токсичными для котов и могут попасть в воду для полива.

Не менее опасными являются праздничные украшения. Мишура часто привлекает внимание кошек и может быть проглочена, что приводит к закупорке кишечника. Стеклянные игрушки способны разбиться, оставив острые осколки. Поэтому украшения нужно закреплять как можно крепче, а хрупкие элементы — размещать выше.

Елку стоит устанавливать на устойчивое основание, чтобы она не перевернулась, если кот решит исследовать ее поближе. А освещение следует выключать, когда в комнате никого нет, — животные могут грызть проводку.

Специалисты советуют: несколько простых мер помогут сохранить и праздничное настроение, и здоровье вашего кота.

Напомним, эксперты накануне праздников отмечают: популярные сезонные вкусности, в частности традиционные пирожки с фаршем, могут представлять серьезную угрозу для собак. Хотя такие лакомства часто кажутся безопасными, их состав содержит ингредиенты, токсичные для четвероногих, и именно они могут стать причиной опасного отравления и дорогостоящего лечения.