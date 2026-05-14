Вы неправильно замораживаете еду: эксперты предупредили о скрытой опасности

Многие люди привыкли хранить остатки пищи в морозильной камере в пластиковых контейнерах — от готовых блюд до мяса. Однако эксперты предупреждают, что такая практика может иметь нежелательные последствия из-за попадания микропластика в пищу.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты британской организации Which? советуют для замораживания использовать стеклянные или стальные контейнеры, которые выдерживают низкие температуры и считаются более долговечной альтернативой пластику.

По словам экспертов, во время замораживания пластик может становиться хрупким и постепенно разрушаться. Из-за этого мелкие фрагменты материала способны отламываться и попадать в продукты в виде микропластика. Подобный процесс, как отмечают специалисты, может усиливаться и во время разогрева пищи в пластиковых контейнерах.

В то же время пластик можно использовать для ежедневного хранения продуктов в холодильнике. В то же время для морозильной камеры и микроволновой печи эксперты рекомендуют иметь альтернативные варианты посуды.

Микропластиком называют частицы пластика размером менее 5 миллиметров. Они образуются в результате разрушения пластиковых изделий — в частности, пакетов, бутылок и контейнеров.

Эксперты объясняют, что повторное нагревание или замораживание пластиковых контейнеров может ускорять этот процесс разрушения. Именно поэтому хранение и приготовление пищи в пластике рассматривают как один из источников воздействия микропластика на человека.

Исследования уже подтвердили, что микропластик негативно влияет на окружающую среду. В частности, ученые обнаружили, что он может препятствовать способности мелких морских организмов и растений накапливать углерод. Это, в свою очередь, нарушает так называемый цикл «голубого углерода», который играет важную роль в сдерживании изменений климата.

В то же время ученые до сих пор не имеют окончательных выводов относительно долгосрочного влияния микропластика на здоровье человека. Однако его частицы уже находили в крови, легких, плаценте и грудном молоке.

В британском Агентстве по здравоохранению (UKHSA) также обратили внимание на потенциальное влияние нанопластики на мозг. Там объяснили, что чрезвычайно малые частицы могут проникать сквозь гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга от токсинов и опасных веществ.

Специалисты отмечают, что нанопластик может взаимодействовать с клетками-перицитами, которые поддерживают этот защитный барьер и помогают выводить токсины. Ученые сейчас исследуют, может ли накопление таких частиц быть связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Альцгеймера и Паркинсона.

