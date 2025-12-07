Владимир Путин / © Associated Press

Одной из главных тем переговоров есть гарантии безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что стране нужны настоящие гарантии, которые делают невозможным третье нападение России.

Полковник армии США в отставке Джон Мир рассказал "24 Каналу", что, по его мнению, такой гарантией является физическое присутствие сил НАТО на территории Украины.

"Именно этого больше всего боится Владимир Путин. Россияне не хотят, чтобы войска НАТО находились в Украине, ведь поняли: в случае нового нападения придется воевать с Альянсом", - подчеркнул Свит.

По его словам, Кремль согласился бы на расположение сил НАТО только за границей, потому что тогда Альянс фактически не будет вмешиваться. При этом сначала необходимо получить согласование в соответствии с 5-й статьей НАТО, а затем все страны-члены должны одобрить решения. Это займет месяцы и реакция будет задержана.

Полковник отмечает: единственный способ гарантировать долговременный мир – разместить силы Альянса на оборонных позициях внутри Украины. Россия категорически против этого, однако Запад должен продолжать настаивать, если стремится к подлинной безопасности и миру.

Напомним, ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал 4 ключевых шага, без которых Трамп не остановит войну.