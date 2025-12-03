- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 371
- Время на прочтение
- 1 мин
Итоги переговоров в Москве и заявления польского президента: главные новости ночи 3 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 декабря 2025 года:
В Кремле заявили, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет Читать далее –>
Ушаков рассказал, от чего будет зависеть возможная встреча Путина и Трампа Читать далее –>
У Путина заявили о «конструктивном» разговоре с Виткоффом и Кушнером: подробности Читать далее –>
Президент Польши рассказал без чего невозможна оборона Украины Читать далее –>
Навроцкий требует «симметрии» в отношениях с Украиной и приглашает Зеленского в Варшаву Читать далее –>