Политика
371
1 мин

Итоги переговоров в Москве и заявления польского президента: главные новости ночи 3 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Кремль

Кремль / © pexels.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 декабря 2025 года:

  • В Кремле заявили, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет Читать далее –>

  • Ушаков рассказал, от чего будет зависеть возможная встреча Путина и Трампа Читать далее –>

  • У Путина заявили о «конструктивном» разговоре с Виткоффом и Кушнером: подробности Читать далее –>

  • Президент Польши рассказал без чего невозможна оборона Украины Читать далее –>

  • Навроцкий требует «симметрии» в отношениях с Украиной и приглашает Зеленского в Варшаву Читать далее –>

371
