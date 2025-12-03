ТСН у соціальних мережах

821
1 хв

Підсумки переговорів у Москві та заяви польського президента: головні новини ночі 3 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Кремль

Кремль / © pexels.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 грудня 2025 року:

  • У Кремлі заявили, що компромісного варіанту плану щодо України поки немає Читати далі –>

  • Ушаков розповів, від чого залежатиме можлива зустріч Путіна і Трампа Читати далі –>

  • У Путіна заявили про «конструктивну» розмову з Віткоффом і Кушнером: подробиці Читати далі –>

  • Президент Польщі розповів без чого неможлива оборона України Читати далі –>

  • Навроцький вимагає «симетрії» у відносинах з Україною та запрошує Зеленського до Варшави Читати далі –>

