Кулеба объяснил, почему до сих пор не на фронте

Дмитрий Кулеба

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в случае получения повестки уйдет на фронт.

Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Яниной Соколовой.

Во время интервью Янина Соколова напомнила о заявлении Дмитрия Кулебы, которое он сделал в июне 2022 года, а затем похожее в январе 2024 года. Тогда еще министр иностранных дел заявил, что если у союзников закончится оружие для Украины, то украинцы будут продолжать борьбу и будут воевать лопатами.

В ответ прежде всего, Кулеба уточнил, что проживает в Украине и никуда не убегал за границу.

«И придет повестка — я не буду убегать за границу. Я посвятил войне два с половиной года своей жизни, начиная с часу ночи (полномасштабного вторжения — Ред.), когда вообще никто не верил, что мы выстоим. Я не пошел добровольцем, потому что 2,5 года занимался войной. Но убегать, чтобы избежать мобилизации, когда это время наступит, не буду», — заверил экс-министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в 2026 году Украина может потерять еще больше людей и территорий, а условия мира на столе будут лежать те же.