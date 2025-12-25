Мирный план для Украины не будет подписан: эксперт назвал причины

Переговоры о мире в Украине / © ТСН.ua

Мирный план из 20 пунктов, подробности которого недавно озвучил президент Владимир Зеленский, не будет подписан, а его обнародование преследует определенные политические цели.

Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко в колонке для издания «Еспресо».

По его словам, обнародование этого плана вряд ли было просьбой американской стороны, но не исключено, что такой шаг имел поддержку от европейских партнеров.

Возможным реальными причинами обнародования этого плана Денисенко назвал «продолжение разговоров с россиянами», которое может заставить американцев сделать условия гораздо жестче, и реализацию внутриполитической стратегии президента Зеленского.

Политолог отметил, что на подписание этого документа в Кремле не согласятся, и спрогнозировал дальнейшие действия участников переговоров.

«Американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО. Не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас», — предположил он.

По мнению Вадима Денисенко, Путин может согласиться на мирные переговоры из-за страха, но для этого президент США Дональд Трамп, по словам политолога, пока не имеет возможностей, а Китай «не будет играть в игру США».

В Кремле также могут согласиться на мирное соглашение, считает Денисенко, если получат условия, которых хотят достичь — территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы

«Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он [Путин] будет продавливать», — отметил эксперт.

Вадим Денисенко также обратил внимание на запланированный на 7 февраля 2026 года визит в Москву французского президента Эммануэля Макрона, который «может сыграть роль некоего Чемберлена».

«Я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша», — подытожил политолог свою оценку вероятного мирного урегулирования.

Напомним, посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что урегулирование войны в Украине возможно в ближайшие 90 дней.

Ранее сообщалось, что на мирных переговорах по Украине стороны обсуждают четыре документа. В частности, США пытаются понять, на что максимально готов пойти Кремль для завершения войны.