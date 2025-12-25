ВСУ на фронте / © Getty Images

Украина предпринимает новую попытку перехватить дипломатическую инициативу в войне с Россией. Во вторник президент Владимир Зеленский представил масштабный мирный план по 20 пунктам. Документ, разработанный совместно с американскими чиновниками, кардинально отличается от октябрьских предложений, фактически толкавших Киев к территориальным уступкам и отказу от НАТО.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Новая стратегия позиционируется как разумный компромисс, который должен стать альтернативой плану, предложенному посланниками Путина и Трампа в ноябре.

В чем суть обновленного «мирного плана»

Ключевым элементом плана Зеленского являются гарантии безопасности, которые должны сделать невозможным повторную агрессию РФ, а также четкая дорожная карта восстановления страны.

Украинская сторона выдвигает конкретные условия по деоккупации:

Вывод русских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Создание демилитаризованной зоны в Донецкой области (при условии зеркального отвода войск РФ).

Никаких компромиссов по принадлежности Запорожской АЭС.

В то же время, Кремль продолжает жить в собственной реальности. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подтвердил свои ультиматумы: полная оккупация Донецкой и Луганской областей и категорический отказ Украины в членстве в НАТО. Москва готова «уступить» лишь часть захваченных территорий на Харьковщине и Запорожье, которые ей трудно содержать.

Издание утверждает, что в России новый план Киева восприняли враждебно. Кремль, вдохновленный локальными успехами на фронте, не заинтересован в реальном мире. Российские аналитики уже назвали предложения Зеленского попыткой переложить ответственность за срыв переговоров на Москву.

«Это полное издевательство. Идея поняла: представить это американцам как компромисс, а затем обвинить Россию в его провале», — комментируют ситуацию прокремлевские эксперты.

Главная проблема для россиян — территориальный вопрос. План не предусматривает признание оккупации, что делает его неприемлемым для Путина, стремящегося продать войну своему населению как «победу».

Экономика трещит, но конвейер смерти работает

Эксперты говорят, что, несмотря на бравурные заявления, ситуация в России далека от идеальной. Экономика агрессора находится в самом плохом состоянии с 2022 года: процентные ставки бьют рекорды, а страна балансирует на грани рецессии. Санкции, введенные администрацией Трампа против нефтяных гигантов «Роснефть» и «ЛУКойл», заставляют РФ продавать сырье за бесценок.

Однако Кремль продолжает бросать в топку войны человеческий ресурс. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о вербовке 417 тысяч новых контрактников 2025 года. Это позволяет Москве игнорировать огромные потери и продолжать медленное наступление на Донбассе. При текущих темпах для захвата всей Донецкой области оккупантам понадобится около 18 месяцев.

Зачем тогда Путину переговоры

Эксперты сходятся во мнении, что участие Москвы в переговорном процессе является фикцией. Путин преследует две тактические цели:

Сохранить рабочие отношения с Вашингтоном и избежать усиления санкций. Спровоцировать раскол между Украиной и западными союзниками, затягивая время в дипломатической волоките.

«Для Кремля обсуждение мирного плана — это чисто тактическая игра с США. Путин не намерен прекращать войну против Украины и на этом этапе не готов идти даже на незначительные компромиссы», — резюмируют политологи.

23 декабря Зеленский заявил, что по результатам встречи в Майами представители Украины и США подготовили черновики документов относительно гарантий безопасности, восстановления и базовой рамки окончания войны. По словам главы государства, зафиксированные пункты направлены на реальное окончание боевых действий и недопущение нового российского вторжения.