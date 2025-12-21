Некоторые европейские страны готовы направить войска в Украину — Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Несколько европейских стран заявили о своей готовности направить войска в Украину, в случае необходимости.

Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте, передает Bild.

«Конечно, мы сейчас публично не обсуждаем детали (отправка миротворцев в Украину — Ред.). Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности послать войска, если пожелают. Сейчас идет работа над определением точной структуры этой „коалиции желающих“: как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т.п.? Все эти элементы сейчас прорабатываются», — сказал Рютте.

Какие гарантии НАТО может предложить Украине?

По словам генсека НАТО, Альянс может обеспечить, чтобы на Украине больше никогда не нападали после прекращения огня или мирного соглашения.

«Путин должен понимать, что еще одно нападение будет для него разрушительным. Здесь есть три уровня. Первый уровень — это украинские Вооруженные силы. Они должны находиться в отличном состоянии. Конечно, они проделывают чрезвычайную работу в этой войне, но они также должны быть способны защитить страну после войны или долгосрочного прекращения огня» — отмети Рютте.

Второй уровень — это «коалиция желающих», которую возглавляют Франция и Великобритания, с участием Германии и других стран.

И третий уровень — это Соединенные Штаты.

«Американский президент в августе заявил, что хочет участвовать. И сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента — украинские Вооруженные силы, коалицию желающих и вклад США — таким образом, чтобы Путин очень четко понимал: „я больше никогда не должен касаться Украины“, — добавил Рютте.

