Орбан ответил на замечание Зеленского о его упитанном животе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пообещал блокировать вступление Украины в Евросоюз после критики от президента Владимира Зеленского. Украинский лидер ранее упрекнул венгерского премьера за то, что он отращивает свой живот вместо того, чтобы наращивать армию.

Свой ответ украинскому президенту Орбан опубликовал на платформе Х.

Действующий премьер-министр Венгрии, который на парламентских выборах в апреле этого года будет пытаться сохранить свою должность, назвал замечания Зеленского «предвыборной речью», которая якобы будет иметь влияние на «поддержку вступления Украины в Европейский Союз».

«Она очень поможет венграм четче увидеть ситуацию», — написал он.

При этом Орбан в очередной раз нагло заявил, что заботится о «будущем Венгрии» и именно поэтому Украина «не может стать членом Европейского Союза».

Как сообщалось ранее, президент Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что украинцы держат европейский фронт, а тем временем «один Виктор [то есть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

Ранее Виктор Орбан сделал скандальное заявление о том, что Венгрия заблокирует вступление Украины в ЕС на 100 лет.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил, что планы венгерского премьера обречены на провал, поскольку «хозяин Орбана» в Москве не протянет еще 100 лет.

Напомним, недавно на предвыборном митинге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы требует от Евросоюза лишить его страну дешевых российских энергоносителей, что приведет к росту стоимости коммунальных услуг для венгров. В этом контексте Орбан назвал Украину «врагом Венгрии».