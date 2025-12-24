Россия отклонила новый мирный план из 20 пунктов: инсайдеры раскрыли «аппетиты» Путина

РФ отклонила мирный план, согласованный США и Украиной / © zn.ua

Реклама

Пока мир надеялся на «рождественское чудо» и подписание мирного соглашения до 25 декабря, в Москве решили, что нынешний план нуждается в серьезных поправках. Россия не исключает документ полностью, чтобы не портить отношения с президентом США Дональдом Трампом , но и подписывать его в текущем виде не соглашается.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю.

Список требований Москвы

Инсайдер издания утверждает, что Кремль изучает документ с холодной головой, но видит в нем типичный украинский план. Россияне потребуют включить в соглашение следующие пункты:

Реклама

Москва хочет сократить численность украинской армии и перечень разрешенных видов вооружения в послевоенный период (Киев настаивает на армии в 800 тысяч человек). НАТО и ЕС: Гарантии нерасширения Североатлантического союза к востоку. Относительно вступления Украины в ЕС РФ требует сохранения «нейтрального статуса». Язык и деньги: закрепление статуса русского языка в Украине, снятие санкций и возвращение России замороженных активов.

Главный камень преткновения.

Самым острым вопросом остаются территории.

Москва готова отвести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей (где они еще присутствуют или имеют претензии), но требует от Украины полностью выйти из Донецкой области .

Позиция Украины: Киев категорически исключает это требование. Владимир Зеленский заявил, что сдача укрепленного района сделает страну уязвимой для новых атак.

"Мы в ситуации, когда россияне хотят, чтобы мы ушли из Донецкой области, а американцы пытаются найти способ, чтобы это было "не уходом" - потому что мы против ухода", - пояснил Зеленский.

США предлагают компромисс: объявить спорные территории Донбасса «свободной экономической» или «демилитаризованной» зоной.

Что предлагает Киев

Со своей стороны Украина согласовала со Штатами следующие пункты:

Реклама

Прекращение огня в день заключения соглашения под наблюдением международных мониторов.

Проведение президентских выборов «скорее всего» после наступления тишины.

Гарантии безопасности от США при нарушении перемирия Россией.

Четкий дедлайн вступления в ЕС и финансирование восстановления.

Владимир Путин лично не комментировал план, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что контакты с Вашингтоном продолжатся в ближайшее время.

Напомним, в США признались, что обсуждают на переговорах и заявили о приближении к миру. В Вашингтоне заявили, что знают, что хочет Украина, но хотят понять, что готова отдать Россия.