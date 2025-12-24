Тайные нюансы 14-го пункта мирного плана: Зеленский раскрыл детали о территориях и референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал о мирном плане по Украине, состоящему из 20 пунктов. Самый сложный – 14 пункт – о территории.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

"В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения", - процитировал президент этот пункт плана.

По его словам, «это так сказать вариант А», в котором есть Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Впрочем, есть другой вариант, когда речь не пойдет о Донецкой области.

«Второй подпункт. Рабочая группа соберется для определения перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон», - подчеркнул президент и подтвердил, что РФ требует вывести ВСУ из Донецкой области.

Свободная экономическая зона

Вашингтон пытается найти путь, чтобы это был «не выход», ведь Украина против. По словам Зеленского, они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону – такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон.

«Свободная экономическая зона — это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово - "потенциальные". Такая "потенциальность" - как экономические зоны могут быть у государства. Это наша политика диалога. Обратите внимание, что с начала 14 пункта "территории" написаны все области. Если будут все области, и если мы стоим там, где стоим, то мы договоримся. Если мы не договоримся, что „стоим там, где стоим“, есть два варианта: либо будет продолжение войны, либо нужно будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами», — рассказал глава государства.

Оккупированный Энергодар и ЗАЭС

По словам президента, первая экономическая зона об Энергодаре, и она в интересах Киева.

«Свободная экономическая зона должна быть демилитаризованной зоной. Речь идет только об отдельных экономических вопросах и специальном законодательстве. Потому я сказал, что РФ должна вывести армию. На этой фактически временно оккупированной станции есть только российская армия, нет украинской армии. Россияне должны отступить», – заявил Зеленский.

Вывод войск РФ из четырех областей

Президент подчеркнул, что Российская Федерация должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления соглашения в силу.

«Помните историю об „обменяемых территориях“? Никто не мог до конца понять, что это такое. Вот это их предложение: они выходят из этих территорий, и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана свободная экономическая зона. Если мы дойдем до потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, то объясняем, что согласно украинскому законодательству мы не можем это сделать. Даже потенциально», – говорит Зеленский.

По его словам, в этом моменте речь идет о референдуме, ведь только он может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь.

Референдум

Президент говорит, что Киев можем «пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны».

«На референдум нужно минимум 60 дней. Нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе референдум не будет легитимен. Нелегитимный референдум – это раскол государства внутри. Кроме того, референдум — это, в принципе, вызов. Но под выстрелами, кто пойдет на референдум? Я глубоко понимаю, сколько должно быть миллионов людей, чтобы был легитимным референдум», — сказал он.

Президент отметил, что временно оккупированные территории, где украинцы не могут голосовать. Между тем, на подконтрольной территории голосования и процесс подготовки к референдуму должны проходить в условиях безопасности.

На мой взгляд, в варианте А – «стоим там, где стоим» нам нужен референдум. Если мы «стоим там, где стоим», то мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно», — заметил Зеленский.

Он отметил, что стать хотят референдум и он им объяснял, что на такой референдум придется ставить весь документ, а не отдельные вопросы.

Зеленский также объяснил, если все же будет свободная экономическая зона, международные силы будут мониториться, а создание такой зоны также должно быть одобрено Советом. Именно поэтому, кроме референдума, потребуется отдельный закон.

«…После эквивалентного основания для перемещения сил международные силы будут расположены вдоль линии столкновения для мониторингового обеспечения выполнения этого соглашения. В случае принятия решения о создании такой зоны это потребует специального одобрения украинским парламентом или референдумом…», — процитировал Зеленский 14 пункт.

Он также подчеркнул, что обе стороны «соглашаются соблюдать правила, гарантии и обязательства Женевской конвенции 1949 года и их дополнительные протоколы, которые полностью применяются на территории, включая общепризнанные права человека…».

Напомним, что Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов договора о мире, который обсуждают Украина, США и Россия. Впрочем, кроме базового документа есть и отдельные приложения по направлениям. В частности, ссылки на другие возможные документы или соглашения, которые появятся на основе рамочных договоренностей.

По словам президента, Украина готова провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения о безопасности. Именно это 18 пунктом черновика мирного соглашения. Однако, отмечает Зеленский, процесс должен происходить с соблюдением демократических стандартов и при полной безопасности.