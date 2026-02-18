Сийярто сделал очередное скандальное заявление о войне в Украине

Петер Сийярто. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко заявил, что Украина не защищает Европу от агрессорки России, а безопасность государств-членов гарантирует НАТО.

Об главе венгерского МИД высказался в интервью CNN.

«Мы считаем большой ложью утверждение украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу. Это неправда», — нагло сказал Сийярто.

Реклама

По его словам, Российская Федерация не нападала ни на одну страну-члена Европейского Союза. В то же время Украина, высказался венгерский дипломат, «воюет за себя». Именно поэтому, дерзко добавил он, война России «не война Венгрии».

«Они (украинцы — Ред.) воюют героически. Мы относимся к этому с большим уважением, но это их война, а не наша», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также добавил, мол, «поскольку Украина защищает себя, а не Венгрию», то Будапешт отвергает подход, согласно которому перед Киевом «долг благодарности за то, что она нас защищает».

Скандальные заявления Сийярто

Отметим, венгерский министр иностранных дел известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. В частности, недавно он подчеркнул, мол, поддерживает нелегальный выезд украинских мужчин. Министр вызывающе назвал «насильственной» мобилизацию в Украине, а также «охотой на людей».

Реклама

Кроме того, Сийярто во время встречи с китайским коллегой Ван пожаловался на лидеров Европы. Мол, именно «европейцы постоянно подрывают мирные усилия» по отношению к Украине. Венгрия, говорит он, «стоит на стороне мира».

Упреки Сийярто не ограничиваются только войной и политикой. Он набросился на украинскую теннисистку Александру Олейникову, которая не пожала руку своей венгерской сопернице Анне Бондарь. Причиной послужила поездка венгры на турнир в Россию уже после начала полномасштабной войны.