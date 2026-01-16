- Дата публикации
Суд избрал Тимошенко меру пресечения
Несмотря на требования прокуроров, суд уменьшил сумму залога для Юлии Тимошенко. Она также не будет носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд Украины избрал лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн грн. Ее подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам.
Об этом стало известно из судебного заседания 16 января.
Кроме залога, Тимошенко обязана:
сдать свои загранпаспорта,
не выезжать за пределы Киевской области,
не общаться с некоторыми депутатами,
прибывать по вызовам в НАБУ,
информировать об изменении места жительства или работы.
По словам адвокатов, лидер «Батькивщины» не обязана будет носить электронный браслет, как того требовал прокурор.
К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о залоге для Тимошенко в 50 млн грн, но суд уменьшил сумму до 33 млн грн.
Заметим, политик ранее сказала журналистам, что собирается обжаловать решение суда.
Подозрение Юлии Тимошенко: детали от НАБУ
Напомним, в ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли обыски. А уже утром стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. По данным следствия, она инициировала переговоры о создании системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное голосование, с авансовыми платежами и координацией действий через защищенный мессенджер.
Правоохранители зафиксировали обсуждение контроля голосований, сбора подтверждений выполнения договоренностей, а также манипуляций с повесткой дня и кадровыми решениями парламента. Во время следственных действий у фигурантки обнаружили денежные средства.
В НАБУ также обнародовали аудиозаписи, которые, по данным следствия, свидетельствуют о системной схеме покупки голосов нардепов. На записях, датированных 12 января 2026 года, обсуждаются финансовые условия сотрудничества и механизм контроля голосований, в частности по кадровым решениям, как в поддержку, так и на блокировку.