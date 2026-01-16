Суд избрал Тимошенко меру пресечения

Юлия Тимошенко / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Высший антикоррупционный суд Украины избрал лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн грн. Ее подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам.

Об этом стало известно из судебного заседания 16 января.

Кроме залога, Тимошенко обязана:

сдать свои загранпаспорта,

не выезжать за пределы Киевской области,

не общаться с некоторыми депутатами,

прибывать по вызовам в НАБУ,

информировать об изменении места жительства или работы.

По словам адвокатов, лидер «Батькивщины» не обязана будет носить электронный браслет, как того требовал прокурор.

К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о залоге для Тимошенко в 50 млн грн, но суд уменьшил сумму до 33 млн грн.

Заметим, политик ранее сказала журналистам, что собирается обжаловать решение суда.

Подозрение Юлии Тимошенко: детали от НАБУ

Напомним, в ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли обыски. А уже утром стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. По данным следствия, она инициировала переговоры о создании системного механизма регулярных выплат депутатам в обмен на лояльное голосование, с авансовыми платежами и координацией действий через защищенный мессенджер.

Правоохранители зафиксировали обсуждение контроля голосований, сбора подтверждений выполнения договоренностей, а также манипуляций с повесткой дня и кадровыми решениями парламента. Во время следственных действий у фигурантки обнаружили денежные средства.

В НАБУ также обнародовали аудиозаписи, которые, по данным следствия, свидетельствуют о системной схеме покупки голосов нардепов. На записях, датированных 12 января 2026 года, обсуждаются финансовые условия сотрудничества и механизм контроля голосований, в частности по кадровым решениям, как в поддержку, так и на блокировку.