Трамп признался, какое новогоднее обещание себе дал

Дональд Трамп и Мелания Трамп во время празднования Нового года / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп встретил Новый год-2026 в своей резиденции Мар-а-Лаго, где во время общения с журналистами озвучил, какое обещание дает себе на этот год.

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп, как и обычно, встретил Новый год на праздничном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На торжестве он появился вместе с первой леди Меланией Трамп.

Отвечая на вопрос журналистки о том, есть ли у президента США какое-то новогоднее обещание для себя, он лаконично отметил: «Мир во всем мире».

По информации The New York Post, в рамках новогодних празднований в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион. Во время мероприятия картину с изображением Иисуса, созданную прямо на месте, продали за 2,75 млн долл. Половину собранных средств передали детской больнице St. Jude, а остальные — местному офису шерифа.

Дональд Трамп на благотворительном аукционе, где продали картину с изображением Иисуса / © Associated Press

Среди почетных гостей праздничного вечера были также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой.

К слову, 29 декабря Трамп заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Украине после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Флориде, оценив уровень согласованных вопросов в «около 95%».