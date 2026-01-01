- Дата публикации
Трамп признался, какое новогоднее обещание себе дал
Дональд Трамп провел новогоднюю ночь, совместив светское мероприятие с благотворительным аукционом.
Президент США Дональд Трамп встретил Новый год-2026 в своей резиденции Мар-а-Лаго, где во время общения с журналистами озвучил, какое обещание дает себе на этот год.
Об этом сообщает Clash Report.
Трамп, как и обычно, встретил Новый год на праздничном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На торжестве он появился вместе с первой леди Меланией Трамп.
Отвечая на вопрос журналистки о том, есть ли у президента США какое-то новогоднее обещание для себя, он лаконично отметил: «Мир во всем мире».
По информации The New York Post, в рамках новогодних празднований в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион. Во время мероприятия картину с изображением Иисуса, созданную прямо на месте, продали за 2,75 млн долл. Половину собранных средств передали детской больнице St. Jude, а остальные — местному офису шерифа.
Среди почетных гостей праздничного вечера были также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой.
К слову, 29 декабря Трамп заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Украине после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Флориде, оценив уровень согласованных вопросов в «около 95%».