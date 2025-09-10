Судаков объяснил причины ничьей с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Георгий Судаков, Азербайджан – Украина / © Associated Press

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков дал комментарий после ничьей с Азербайджаном (1:1) в выездном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

– Досадная ничья. Что произошло сегодня? Почему не выиграли?

– Сложно сказать. В принципе, имели достаточно моментов, выигрывали 1:0. Одна контратака, подача, игра рукой, пенальти. Не повезло в таких моментах. Рефери назначил пенальти. Не успели забить второй мяч. Я не знаю, что сказать. Очень сложно сейчас анализировать эту игру. В принципе, контролировали, создавали моменты, но не смогли забить больше.

– Сегодня ты играл слева. Тебе самому удобно так играть? Или чувствовал, что мог бы дать больше сборной в центре?

– В принципе, мне без разницы. Я играл слева, но перед этим я смещался в середину, там Зинченко поднимался выше, еще Очеретько играл в центре. Мы все вместе втроем менялись. У нас есть взаимопонимание и проблем в этом нет.

– После прилета в твой дом было сложно настроиться? Вообще в каком он состоянии сейчас? Как жена твоя и ребенок?

– Конечно, психологически тяжело, волнуешься и переживаешь за семью. Сейчас жена с ребенком переехали к родителям. Я думаю, вы видели на фотографиях – там прилетело в 15-й этаж. В тот момент вся семья была на 9-м этаже. На территории комплекса тоже все в обломках, много машин повреждено. Постоянно сыплются окна, вылетели окна во многих квартирах. Моя семья там не была, поэтому сейчас не знаю, – сказал Судаков во флешкоментарии MEGOGO.

Отметим, что именно Судаков забил единственный гол сборной Украины в матче против Азербайджана, на старте второго тайма ударом в одно касание замкнув прострел Александра Зубкова с правого фланга.

В другом матче второго тура группы D сборная Франции в Париже одержала волевую победу над командой Исландии (2:1).

В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Так что после двух туров Франция с 6 очками единолично лидирует в этом квартете. Исландия (3 балла) занимает второе место. Украина (1 пункт) располагается на третьей позиции, опережая Азербайджан (1 очко) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 украинцы на выезде сыграют против исландцев, а французы примут азербайджанцев. Оба матча состоятся 10 октября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.