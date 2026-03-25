Тренер сборной Швеции прокомментировал предстоящий матч против Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Грэм Поттер / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от грядущего матча против Украины в полуфинале плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года.

"Посмотрели все матчи предыдущей кампании — квалификации к ЧМ. Мы впечатлены уровнем сборной Украины: у них хороший микс опытных и молодых игроков, качественных индивидуальных игроков, но при этом играют в хороший командный футбол.

Они — хорошая команда и показывают стабильный футбол. В принципе, то, что они завершили группу после Франции, о многом говорит. Конечно, мы уважаем соперника и готовимся к нему.

Реклама

Сила сборной Украины — в коллективе. Много талантливых игроков, тренер их хорошо организует. Мы встречаемся со сложной командой, которая имеет разные варианты на разных позициях. Да, у них не сыграют несколько футболистов, но доступны другие сильные", — рассказал Поттер на пресс-конференции.

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Реклама

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

