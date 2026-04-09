Мерц назвал условие, при котором присоединится к защите Ормузского пролива: при чем здесь РФ

Канцлер Фридрих Мерц заявил президенту Дональду Трампу, что Германия поддержит миссию по безопасности морских путей в Ормузском проливе, но сначала для этого необходим международный мандат.

Об этом пишет Вloomberg.

Канцлер ФРГ сообщил президенту США Дональду Трампу, что после заключения мирного соглашения Берлин будет готов внести вклад в безопасность Ормузского пролива в рамках международного мандата. Также для этого необходимо решение правительства Германии, которое поддержит Бундестаг.

Мерц заявил журналистам, что такой мандат в идеале должен поступать от Совета Безопасности ООН. В то же время, в издании отмечают, что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право вето. И вряд ли Кремлю понравится подобная идея.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, США добиваются конкретных обязательств от европейских союзников о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива после завершения боевых действий в Иране. Вашингтон хочет, чтобы страны представили конкретные планы в течение нескольких дней.

«Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения», — сказал Мерц.

Коалиция под руководством Великобритании, состоящая из более 40 стран, в которую входят многие европейские страны, Япония и Канада, обязалась помочь в открытии пролива, через который проходит около 20% мирового поставки нефти и природного газа после завершения активных боевых действий.

Мерц о возможном выходе США из НАТО

Мерц сказал, что обсуждал НАТО с американским президентом и предложил провести еще один разговор по этому вопросу перед саммитом Альянса в июле.

«Я твердо намерен сделать все возможное, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы», — сказал Мерц. «Этот альянс, по крайней мере, незаменим. Поэтому я очень заинтересован в его сохранении. Я не хочу, чтобы НАТО распалось. НАТО является гарантом нашей безопасности, в том числе и прежде всего в Европе».

Ранее Иран заявил о возможности прекращения военных действий и обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив при условии остановки атак на страну.