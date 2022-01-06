Международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Казахстан из-за протестов

Людям также массово возвращают деньги за билеты на поезда.

На фоне протестов в Казахстане международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Алматы.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Так, по данным Reuters, авиакомпании Ближнего востока flydubai и Air Arabia в четверг отменили рейсы в крупнейший город Казахстана Алматы, "поскольку эта центральноазиатская страна сталкивается с самыми масштабными беспорядками за последнее десятилетие".

Спикер flydubai сообщил, что авиакомпания отменила, в частности, два обратных рейса Дубай-Алматы, запланированные на четверг из-за "ситуации на земле".

Кроме того, Air Arabia отменила обратные рейсы Шарджа-Алматы, также запланированные на четверг.

В то же время eTurbonews передает, что российский "Аэрофлот", белорусский перевозчик "Белавиа" и несколько других авиакомпаний из стран постсоветского пространства также отменили полеты в Алматы в среду.

Сообщается также, что онлайн-радарные приложения показывают, что авиакомпании, летающие в Алматы, начинают изменять курс. Так, рейс Air Astana из Турции улетел из казахского авиапространства, а самолет из Москвы полетел в воздушное пространство Узбекистана.

В то же время казахские СМИ со ссылкой на национальную железнодорожную компанию "Казахстан темир желы" сообщают, что людям массово возвращают деньги за билеты на поезда. Так, к утру 6 января возвращено уже 24 миллиона 488 тысяч тенге (более 1,5 млн гривен) за 5 321 билет.

За отмененные рейсы пассажирских поездов и прерванные поездки возвращается полная стоимость билетов. Онлайн возврат пока не доступен из-за отсутствия интернета.

Напомним, в международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен участниками акций протеста в среду, 5 января, массово приезжали жители крупнейшего города Казахстана, надеясь вылететь первым попавшимся самолетом.

Протесты из-за цены на газ в стране начались несколько дней назад. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

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