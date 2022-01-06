Міжнародні авіакомпанії масово скасовують рейси до Казахстану через протести

Міжнародні авіакомпанії масово скасовують рейси до Казахстану через протести

Людям також масово повертають гроші за білети на потяги.

На тлі протестів у Казахстані міжнародні авіакомпанії масово скасовують рейси до Алмати.

Про це повідомляють світові ЗМІ.

Так, за даними Reuters, авіакомпанії Близького сходу flydubai та Air Arabia у четвер скасували рейси до найбільшого міста Казахстану Алмати, "оскільки ця центральноазіатська країна стикається з наймасштабнішими заворушеннями за останнє десятиліття".

Речник flydubai повідомив, що авіакомпанія скасувала, зокрема, два зворотніх рейси Дубай-Алмати, заплановані на четвер, через "ситуацію на землі".

Крім того, Air Arabia скасувала зворотні рейси Шарджа-Алмати, так само заплановані на четвер.

Водночас eTurbonews передає, що російський "Аерофлот", білоруський перевізник "Белавіа" та кілька інших авіакомпаній із країн пострадянського простору також скасували польоти до Алмати у середу.

Повідомляється також, що онлайн-радарні додатки показують, що авіакомпанії, які літають до Алмати, починають змінювати курс. Так, рейс Air Astana з Туреччини повернув з казахського авіапростору, а літак з Москви полетів до повітряного простору Узбекистану.

Водночас казахські ЗМІ з посиланням на національну залізничну компанію "Казахстан темир жоли" повідомляють, що людям масово повертають гроші за білети на потяги. Так, на ранок 6 січня повернуто вже 24 мільйони 488 тисяч тенге (понад 1,5 млн гривень) за 5 321 квиток.

За скасованими пасажирськими поїздами та перерваними поїздками повертається повна вартість квитків. Онлайн повернення наразі не доступне через відсутність інтернету.

Нагадаємо, до міжнародного аеропорту Алмати, який було захоплено та розгромлено учасниками акцій протесту в середу, 5 січня, масово приїжджали жителі найбільшого міста Казахстану, сподіваючись вилетіти першим-ліпшим літаком.

Протести через ціну на газ у країні почалися кілька днів тому. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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