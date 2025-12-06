"Напоминает то, что мы слышали от России": в Норвегии раскритиковали Стратегию нацбезопасности США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Призывы «спасти» Европу от «цивилизационного коллапса», которые фигурируют в обновленной Стратегии национальной безопасности США, напоминают пропагандистские заявления России.

Об этом заявил в комментарии NTB министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает VG.

По его словам, для европейцев является странным то, что США считают, что Европа находится «на грани культурного уничтожения».

«Они [Соединенные Штаты] критически относятся к иммиграции и к тому, что крайне правым не дают захватить власть», — сказал глава норвежского внешнеполитического ведомства.

Эйде отметил, что в американской Стратегии нацбезопасности призывается уважать Ближний Восток таким, какой он есть, а в отношении Европы предлагается активная поддержка сил, которые помогут «исправить нынешний курс».

«Партии, которые на практике являются критическими в отношении системы, которые не упоминаются по имени, но которые бросают вызов консенсусу, должны получить четкую поддержку от США. Они должны спасти США от этого европейского цивилизационного коллапса, о котором они говорят. Это немного напоминает то, что мы слышали раньше от России», — считает норвежский министр.

В то же время он добавил, что Европа должна заботиться о сотрудничестве по безопасности с США, в частности в Арктике.

«Европа серьезно отнеслась к тому, что мы должны взять на себя большую часть оборонного бремени, и это показывает, что мы прислушиваемся к аргументам о большей ответственности. Но мы также за то, чтобы Европа могла сотрудничать, чтобы быть менее зависимой от США», — сказал Эйде.

Напомним, польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя Стратегию национальной безопасности США, заявил, что Европа является союзником, а не врагом Америки, призвав американцев придерживаться этого принципа.